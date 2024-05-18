وزير الرياضة يحفز بعثة الأهلى قبل لقاء الترجى

تواصل وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحى، مع بعثة فريق النادى الأهلى المتواجدة حاليا فى تونس، للاطمئنان على استعدادات فريق «المارد الأحمر» لخوض لقاء الترجى، والمقرر لها اليوم «السبت» فى تمام الساعة العاشرة مساءًا بتوقيت القاهرة، على ملعب حمادى العقربى برادس، فى ذهاب نهائى دورى أبطال أفريقيا.

وكان وزير الرياضة الدكتور أشرف صبحى، قد أجرى اتصالًا مطولًا مع سفير مصر فى الشقيقة تونس إيهاب فهمي، للاطمئنان على بعثة فريق الأهلى، كما وجه له الشكر على تذاياه للعقبات وتيسيره لكافة الإجراءات اللازمة للبعثة.

كما تقدم الدكتور أشرف صبحى بخالص الأمنيات للأهلى والزمالك للتتويج بلقبى دورى الأبطال وكأس الكونفيدرالية لإسعاد الجماهير المصرية.