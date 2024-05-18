حارس مرمى نهضة بركان: نثق فى قدرتنا على التتويج بالكونفدرالية

أكد حارس مرمى فريق نهضة بركان المغربى حمزة حميانى، أن مباراة الزمالك فى إياب نهائى الكونفدرالية الإفريقية مصيرية بالنسبة لفريقه، يحل نهضة بركان ضيفا على الزمالك، غدا الأحد على استاد القاهرة، فى إياب نهائي الكونفدرالية الإفريقية.

قال حمزة حميانى في تصريحات إعلامية قبل مواجهة الزمالك: «نهائى الكونفدرالية مصيرى لنا، ونستعد في أجواء جيدة والجميع في كامل تركيزه، والمجموعة لديها الثقة في تحقيق نتيجة إيجابية والفوز باللقب في مصر».

وأضاف حارس مرمى فريق نهضة بركان المغربى حمزة حميانى: «وصلنا مصر فى طائرة خاصة والاستقبال كان جيدا فى المطار والفندق، وخضنا المران الأول للاستشفاء، وسنقدم أقصى ما لدينا للفوز وحصد اللقب».

وكانت مباراة الذهاب فى المغرب قد انتهت بفوز نهضة بركان بنتيجة 2-1، ويأمل الفريق المغربى فى تحقيق نتيجة إيجابية في القاهرة للتتويج بلقب الكونفدرالية، فيما يسعى فريق نادى الزمالك لتحقيق الفوز على نهضة بركان من أجل التتويج بلقب الكونفدرالية، وإعادة نهائى 2019 للأذهان.