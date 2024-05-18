جوزيه جوميز: الزمالك فريق كبير.. وسنبذل قصارى جهدنا للتتويج بالكونفدرالية

قال المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك جوزيه جوميز، إن مباراة نهضة بركان صعبة جداً، وفريق نهضة بركان منافس قوى.

وأضاف المدير الفنى في المؤتمر الصحفى، والذى يُعقد قبل المباراة: «شيكابالا خارج قائمة لقاء الغد للإصابة، وكلا الفريقين وصلا للنهائى من قبل، ونستطيع أن نقول أن المباراة 180 دقيقة والآن نحن بين الشوطين وأمامنا 90 دقيقة فى لقاء الغد بمثابة الشوط الثانى».

وتابع :” نعلم أن الزمالك أكبر من نهضة بركان وجميع المشجعين يعلمون ذلك، ونتطلع لقلب النتيجة لمصلحة الفريق من أجل تحقيق الفوز”.

وقال المدير الفنى للزمالك: «لا أقول أن نهضة بركان فريق سيئ ولكنى أقول أن الزمالك كنادى أكبر من نهضة بركان ولا أريد تحريف إجابتي».

وأضاف جوميز: «نريد مباراة عادلة غداً، وسنبذل قصارى جهدنا فى اللقاء من أجل حصد اللقب وإسعاد الجماهير».

وتابع جوميز: «نهضة بركان كان أفضل من الزمالك فى بداية لقاء الذهاب، وسجل هدفين ولكن الزمالك نجح في العودة وتسجيل هدف، وأحترم نهضة بركان ولاعبيه وجهازه الفنى، وأرغب أن تكون هناك عدالة في المباراة ويربح الفريق الأفضل في الملعب».

وواصل جوزيه جوميز: «أوباما وشلبى عادا للفريق وسيشاركان في تدريب اليوم، ومتاحين لمباراة الغد، والبنينى سامسون لاعب جيد، وأحياناً يشارك في مركز الجناح ويدخل إلى العمق مثلما حدث فى مباراة دريمز الغانى وسجل هدف من نفس المركز».

واختتم المدير الفني قائلاً:” أتمنى أن تكون مباراة الغد قوية وممتعة للجميع ويستطيع الزمالك الفوز في نهاية المباراة”.

واختتم المدير الفنى للزمالك جوزيه جوميز، قائلًا: «نخوض المباراة في ملعبنا وأمام جماهيرنا بعد الخسارة بهدفين مقابل هدف، وعلينا أن نبذل قصارى جهدنا فى الملعب، وأتمنى أن تكون مباراة الغد قوية وممتعة للجميع، وأن يستطيع الزمالك الفوز فى نهاية المباراة.