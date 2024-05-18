محاضرة أخيرة لنجوم الأهلى قبل التوجه إلى ملعب مواجهة الترجى

يعقد الجهاز الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالنادى الاهلى بقيادة مارسيل كولر، محاضرة فنية للاعبين قبل التوجه إلى استاد «حمادى العقربى» الأولمبي برادس، لخوض المواجهة المُرتقبة أمام فريق الترجى التونسى، فى ذهاب نهائى بطولة دورى أبطال أفريقيا.

وتبدأ المحاضرة فى الساعة السابعة والربع بتوقيت القاهرة، يقوم فيها مارسيل كولر بشرح بعض الأمور الفنية ومنح اللاعبين التعليمات الأخيرة، وكذلك دور كل لاعب فى الملعب، والتأكيد على خطة المباراة.

وكان فريق النادى الأهلى، قد أدى مرانه الختامى أمس «الجمعة»، على ملعب «حمادى العقربى» الأوليمبى برادس، والذى يستضيف مباراة اليوم «السبت»، وتم السماح لوسائل الإعلام بحضور الـ15 دقيقة الأولى من المران، وفقًا للوائح الاتحاد الأفريقي لكرة القدم الكاف.

وتنطلق مواجهة الأهلى والترجى التونسى فى تمام الساعة العاشرة مساءًا بتوقيت القاهرة.