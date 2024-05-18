” الرى” تواصل ندواتها للتوعية بترشيد استهلاك المياه باوقاف القاهرة

نظم فريق التوعية بوزارة الموارد المائية والري لقاء توعويا للأئمة والدعاة بإدارات أوقاف القاهرة بقاعة الاجتماعات الملحقة بمسجد النور بالعباسية، فى إطار السعى لتفعيل مشاركة علماء الدين فى نشر التوعية المائية بأهمية ترشيد استخدام المياه والحفاظ عليها، والتأكيد على واجب الدعاة والأئمة فى توعية المواطنين بالحفاظ على المياه من منظور دينى.

أوضحت الوزارة أنه تم التعريف بمصادر المياه فى مصر والتحديات التى تواجه قطاع المياه، وتسليط الضوء على عدد من السلوكيات السلبية، وكيفية تبنى السلوكيات الايجابية التى تساهم فى ترشيد استهلاك المياه وحمايتها من الهدر والتلوث، كما تم استعراض عددٍ من المشروعات القومية التى تقوم الدولة ممثلة فى وزارة الرى بتنفيذها لتعظيم الإستفادة من كل قطرة مياه ولا سيما مشروعات تأهيل وتبطين الترع والتحول إلى أساليب الرى الحديث.

وتم التأكيد على استراتيجية الوزارة فى مواجهة العجز المائى التعاون مع الجهات المعنية فى الحفاظ على نعمة الماء و السلوكيات اﻹيجابية الواجب اتباعها للتحول من ثقافة الوفرة إلى ثقافة الندرة المائية و توضيح حاجة الدولة إلى كل قطرة مياه وتوجيهها من أجل تحقق تنمية شاملة ومستدامة لمواكبة متطلبات اﻷجيال الحالية والمستقبلية.