شكوى من امتحان اللغة العربية للشهادة الاعدادية بالقليوبية والجيزة اليوم

بدأت امتحانات الفصل الدراسى الثانى الشهادة الاعدادية للعام الدراسى الحالى 2023/2024 ، صباح اليوم، على مستوى المحافظات ، حيث ادى الطلاب الامتحان فى مادة اللغة العربية والخط، واستمرالامتحان لمدة ساعتين ونصف، فيما ادى طلاب محافظة القاهرة الامتحان فى مادة الدراسات الاجتماعية.

واشتكى الطلاب بمحافظة الجيزة والقليوبية من صعوبة بعض الاسئلة بالورقة الامتحانية للغة العربية خاصة فى الجزء الخاص بالقواعد النحوية ، موضحين انها للطالب المتميز وفوق مستوى الطالب المتوسط، بالاضافة الى كثرة عدد الاسئلة مقارنة بالوقت المحدد للاجابة.

بينما نشرت بعض جروبات الغش الالكترونى صورا لورقة امتحان لغة عربية مؤكدين انها لامتحان اليوم، فيما اصدرت الوزارة بيانا تنفى فيه ما تم تداوله ، مطالبة المديريات التعليمية بإجراء تحقيقا عاجلا فيما نشر ، وأكدت المديريات التعليمية، أنه في حالة التأكد من صحة أنباء تداول أسئلة امتحان الشهادة الإعدادية 2024 بالمواد الدراسية المنعقدة اليوم، سيتم اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لمعاقبة الفاعلين والمتسببين في تداول أسئلة الامتحان ، مشددة على اجراءات التصدى لحالات الغش ومنع اصطحاب الهاتف المحمول للطلبة والمعلمين .

ووفقًا لجدول الامتحانات، يؤدي طلاب الشهادة الإعدادية بمحافظة الجيزة غدًا الأحد امتحان مادتي الجبر والإحصاء والكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات، اما طلاب القليوبية فيؤدوا الامتحان فى مادتى العلوم والتربية الفنية، وبمحافظة القاهرة يمتحن الطىب غدا فى اللغة الانجليزية وتكنولوجيا المعلومات.