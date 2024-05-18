بفيديو مؤثر.. يورجن كلوب يودع ليفربول

ودع المدير الفنى لفريق نادى ليفربول، الألمانى يورجن كلوب، جماهير فريقه بفيديو مؤثر، وذلك قبل قيادته “الريدز” للمرة الأخيرة فى لقاء ولفرهامبتون غدا الأحد.

ونشر كلوب عبر حسابه على موقع “إنستجرام” فيديو يوثق مجموعة من اللحظات الجميلة والمؤثرة فى مسيرته مع ليفربول قبل أن يظهر المدرب الألمانى في الفيديو ويقول: “اقتربنا من النهاية، لقد شاهدنا بعضنا البعض للمرة الأولى فى الثامن من أكتوبر 2015، سأسميها قصة حب، منذ اليوم الأول كانت القصة مذهلة، لقد استمتعت بها كثيرا وأود أن أشكركم على كل الدعم القوي الذى منحتمونى إياه على مر السنين”.

وأضاف يورجن كلوب: “طالما تساءلت عما إذا كنا نستطيع كتابة قصة معا، وهذا ما أشعر به اليوم، إنه كتاب جيد، وعندما نقرأه فى المستقبل، سيرسم ابتسامة على وجوهنا”.

وأكمل كلوب: “ترك هذا المكان الرائع أمر صعب، لكننى أريد أن أبقى على تواصل معكم، ورغم أننى لست منغمسا فى منصات التواصل الاجتماعى، الناس أخبرونى أن هذا عنصر مساعدة”.

وفى آخر مباراة له مع النادي، يقود كلوب “56 عاما” فريق ليفربول غدا “الأحد”، أمام ولفرهامبتون عقب إعلانه فى يناير الماضى قراره بالرحيل عن الفريق قبل نهاية عقده.

ويغادر يورجن كلوب ليفربول بعد فترة استمرت أكثر من ثمانى سنوات فاز فيها بمجموعة من الألقاب أبرزها الدورى الإنجليزى الممتاز ودورى أبطال أوروبا.