لوكا مودريتش يتخذ القرار بشأن مستقبله مع ريال مدريد

أبلغ لاعب خط الوسط الكرواتى لوكا مودريتش، نادى ريال مدريد بقراره بالبقاء فى سانتياجو برنابيو لموسم إضافى.

وبهذا القرار انتهى الجدل حول مودريتش، الذى سيُجدد عقده مع المارينجى حتى عام 2025، لموسم آخر، وسيضع جانبا كل الشكوك التى كانت تُحيط بمستقبله.

وتم عقد اجتماعات بين الطرفين للحديث وتسوية المستقبل بشكلٍ نهائى، وذكرت تقارير إعلامية، أن الاجتماع الأول كان يوم الأربعاء الماضى.

وكان قد تم إغلاق القضية ما بين يومى “الخميس وصباح الجمعة”، حيث سيستمر مودريتش فى الريال ويمكنه أن يقبل بكونه مهمًا لكنه فى دوره الجديد، مع عدد دقائق أقل ولكنه يملك الجودة التى يمكن استخدامها من جانب المدرب كارلو أنشيلوتى فى أى وقت.

وكان لوكا مودريتش، قد رفض العروض الأخرى التى تلقاها والتى كانت من الدورى السعودى، حيث يريد أن يواصل الموسم المقبل فى العاصمة الإسبانية ويكتب صفحة جديدة فى ريال مدريد.