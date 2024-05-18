مدرب نهضة بركان يرد بغضب على تصريح جوزيه جوميز 

رد التونسى مدرب نهضة بركان المغربى معين الشعبانى، على تصريح نظيره المدرب البرتغالي جوزيه جوميز فى الزمالك.

وكان جوميز، قد جاء فى تصريحاته بالمؤتمر الصحفى لمباراة إياب نهائى الكونفدرالية الإفريقية، اليوم “السبت”، أن فريق الزمالك أكبر من نهضة بركان.

وأعرب الشعبانى عن دهشته من تصريح جوميز

ورد، قائلاً: “مندهش من التصريح ويجب أن يحترم المنافس، والدليل على ذلك أن متصدر الدوريى المصري حالياً هو فريق بيراميدز”.

وتابع مدرب نهضة بركان: “جاهزون لمباراة الغد ضد الزمالك وحضرنا اللاعبين لكل السيناريوهات فى مباراة الزمالك، وجمهور المنافس سيتواجد لدعم فريقه فى اللقاء”.

وأختتم الشعبانى تصريحاته، قائلًا: “فريق نهضة بركان اكتسب كل الخبرات من مواجهات الرجاء والوداد والجيش الملكى فى الدورى المغربى ولا بد من الحفاظ على الهدوء للتتويج بالبطولة”.