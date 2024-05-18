الأهلى يتحرك لملعب رادس لمواجهة الترجى التونسى 

تحركت منذ قليل، بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى، برئاسة محمود الخطيب رئيس النادى، من فندق الإقامة فى تونس، فى طريقها إلى ملعب “حمادى العقربى” الأوليمبى برادس، استعدادًا لخوض مواجهة الترجى التونسى فى ذهاب الدور النهائى من بطولة دورى أبطال إفريقيا.

وكان الجهاز الفني بقيادة مارسيل كولر، قد أقام محاضرة فنية للاعبين داخل فندق الإقامة، شرح خلالها بعض الأمور الفنية، وقام بالتأكيد على بعض التعليمات الخاصة باللاعبين.

ويواجه الأهلى فريق الترجى التونسى فى الساعة العاشرة مساء اليوم “السبت”، فى ذهاب نهائي دورى أبطال إفريقيا.