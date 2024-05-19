الترجى والأهلى تعادلا سلبيًا في ذهاب نهائى دورى أبطال إفريقيا

فرض التعادل السلبى نفسه على المواجهة بين الترجى التونسى وضيفه الأهلى المصرى، أمس «السبت» على ملعب »حمادى العقربى» فى رادس، فى ذهاب الدور النهائي لمسابقة دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم.

وجاءت المباراة متوسطة المستوى من جانب كلا الفريقين، مع أفضلية نسبية نوعا ما لصالح الترجى الذى هدد مرمى مصطفى شوبير في أكثر من مناسبة وخاصة في الشوط الثانى.

وكانت أخطر فرص الترجى، في الدقيقة السادسة وذلك برأسية خطيرة من رودريجو مرت بجوار مرمى شوبير، ثم رأسية من ياسين مرياح في الدقيقة 62 مرت بعيدة.

على الجانب الأخر، كانت أخطر فرص الأهلي تسديدة أرضية من خارج منطقة الجزاء عن طريق حسين الشحات مرت بجوار المرمى في الدقيقة 25، ثم تسديدة أرضية من إمام عاشور في الدقيقة 62 مرت بجوار القائم.

وبهذه النتيجة، يتأجل الحسم إلى «السبت» المقبل، عندما يتواجه الفريقان إيابا فى القاهرة، حيث يبحث الأهلي عن لقبه الرابع فى النسخ الخمس الأخيرة، والثانى عشر في تاريخه، فيما يطارد الترجي لقبه الخامس والأول منذ 2019.

ويتكرّر النهائى بين العملاقين المصرى والتونسى للمرة الثالثة، بعد 2012 عندما تفوق فريق «المارد الأحمر» 3-2 فى مجموع المباراتين، والعام 2018 حينما قلب فريق «باب سويقة» تأخره فى القاهرة 1-3 وفاز فى رادس 3-0 ليتوج بلقبه الثالث.