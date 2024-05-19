تعرف على تشكيل الزمالك المتوقع ضد نهضة بركان فى إياب نهائى الكونفيدرالية

استقر المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، البرتغالي جوزيه جوميز، على التشكيل الذي سيخوض به مباراة اليوم أمام فريق نهضة بركان المغربي، في نهائي الكونفيدرالية.

ويستعد فريق الزمالك لمواجهة حسم لقب الكونفدرالية الإفريقية الليلة، أمام نظيره فريق نهضة بركان المغربى، فى المباراة التى ستقام في الثامنة مساء اليوم «الأحد»، ضمن منافسات إياب نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية، على استاد القاهرة الدولى.

ومن المتوقع ألا يجرى المدرب البرتغالي، أية تعديلات على تشكيل الزمالك الذى خاض به مباراة الذهاب، والتى انتهت بخسارة الأبيض بهدفين مقابل هدف، حيث جاء تشكيل الفريق الأبيض المتوقع على النحو التالي.

حراسة المرمى: محمد عواد – خط الدفاع: أحمد فتوح، حمزة المثلوثى، حسام عبد المجيد، عمر جابر – خط الوسط: نبيل عماد «دونجا»، محمد شحاتة، أحمد حمدى – خط الهجوم: أحمد مصطفى «زيزو»، سيف الجزيرى، سامسون أكينيولا.

ويدير لقاء الإياب طاقم تحكيم مكون من، السنغالي عيسى سي حكماً للساحة ويعاونه مواطنيه جبريل كامارا و نوحا بانجورا، والصومالي عمر عبد القادر أرتان حكماً رابعاً، والجابوني بيير أتشو كحكم للفيديو، ويعاونه الموريتانية ماريا ريفيت والتونسي خليل حسانى.