مارسيل كولر: هذا ما علينا فعله فى لقاء الإياب مع الترجى للفوز باللقب

علّق المدير الفنى للأهلى مارسيل كولر، على أداء فريقه في مباراة ذهاب الدور النهائى لمسابقة دورى أبطال إفريقيا لكرة القدم أمام الترجى التونسى والتى انتهت بالتعادل السلبى، قائلًا: «الأهلى قدم أداءًا جيًدا أمام الترجى وخصوصا في الشوط الثانى.

وأشار مارسيل كولر، إلى ضرورة تأمين صلابة دفاعية للاعبى الأهلى وهجوم منظم فى لقاء الإياب الذى سيقام فى القاهرة، مطلع الأسبوع القادم.

وأضاف المدير الفنى للأهلى مارسيل كولر: «المباراة كانت قوية، والشوط الأول لم نقدم المستوى المطلوب، ولكن اختلف الوضع فى الشوط الثانى وكنا أفضل خلال هذا الشوط».

وتابع مارسيل كولر: «مباراة الإياب تتطلب الدفاع جيدا، ومن ثم المغامرة الهجومية من أجل تحقيق المكسب».

وعن اصابة ظهير أيسر المارد الأحمر اللاعب على معلول، أوضح كولر: «بعد العودة للقاهرة سنقوم بتقييم حالته، فنحن لم نحدد حتى الآن طبيعة الإصابة، لكن بعد العودة لمصر ستجرى له أشعة لتحديد حجم الإصابة».

وعن الكرة التي انفعل بسببها خلال المباراة، قال مارسيل كولر: «انفعلت لأن حكم اللقاء احتسب تسللا، ولم يعطنا إتاحة الفرصة من أجل الهجوم على مرمى المنافس».

واختتم مارسيل كولر تصريحاته، قائلا: «أي مباراة أخوضها مع الأهلى أسعى للفوز بها، ولا بد أن نقبل نتيجة التعادل والترجى فريق قوى، ولذلك علينا الحذر فى الإياب».