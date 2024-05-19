تعرف على تفاصيل إصابة معلول وموقفه من مباراة الإياب

كشفت تقارير صحفية صباح اليوم «الأحد»، عن تفاصيل إصابة الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم فى النادى الأهلى الدولى التونسى على معلول ، والتى بسببها تم استبداله فى الدقيقة السابعة من زمن الشوط الأول، والدفع بزميله كريم فؤاد بدلا منه، خلال مباراة الترجى فى نهائى أفريقيا.

وخضع اللاعب على معلول لفحوصات طبية في أحد مستشفيات تونس لمعرفة مدى إصابته، فيما أوضحت الأشعة إصابته في منطقة وتر أكيلس، وسيخضع لفحوصات دقيقة فور العودة إلى القاهرة لتشخيص الإصابة بشكل نهائى.

وبعد هذه الاصابة، تأكد غياب على معلول عن مباراة الإياب بين الأهلى والترجى على ملعب استاد القاهرة الدولى، يوم «السبت» 25 مايو الجارى، فى تمام الثامنة مساءًا بتوقيت القاهرة.