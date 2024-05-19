تعرف على لائحة نهائى الكونفدرالية.. فى حال تعادل الزمالك مع نهضة بركان

بحثًا عن اللقب الثالث في تاريخ القلعة البيضاء بالمسمى الحالي للبطولة، والثالث للكرة المصرية بشكل عام، يستعد فريق نادى الزمالك لخوض مباراة نهضة بركان مساء اليوم «الأحد»، فى إياب نهائى بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، على ستاد القاهرة الدولي.

وكان لقاء الذهاب والذي أقيم قبل أسبوع حسمه الفريق المغربي بنتيجة (2-1)، ويحتاج فريق الزمالك للفوز بنتيجة (1-0) على أقل تقدير من أجل الفوز بلقب الكونفدرالية واعتلاء منصة التتويج على المستوى القارى.

وهناك حالة وحيدة فقط من أجل تعادل فريقى الزمالك ونهضة بركان في نتيجة مباراتى الذهاب والإياب فى نهائى الكونفدرالية، وهى أن يحقق الفريق الأبيض الفوز بنتيجة (2-1) على الفريق المغربى، لتصبح نتيجة مباراتي الذهاب والإياب (3-3).

وفي حالة تساوى الزمالك فى ذهاب «المغرب»، وإياب «القاهرة» نهائى الكونفدرالية، تقول اللائحة إن الفريقين سيلعبان ركلات ترجيح مباشرة دون خوض 30 دقيقة على شوطين «أشواط إضافية».

ويتطلع فريق نادى الزمالك لتحقيق الفوز على نهضة بركان بالأخص وأنه توج باللقب القارى أمامه فى نسخة 2019، والتى كانت نسخة استثنائية لأبناء الفريق الأبيض بعدما تلقوا الهزيمة في الذهاب في المغرب بنتيجة 1-0، وهى نفس النتيجة التى فاز بها الزمالك فى الإياب لتتجه المباراة إلى ركلات الترجيح التى ابتسمت فى النهاية للزمالك بنتيجة 5-3.