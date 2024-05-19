بعثة الأهلى تصل القاهرة بعد التعادل سلبيًا أمام الترجى فى ذهاب نهائى أفريقيا

وصلت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى برئاسة الكابتن محمود الخطيب، إلى القاهرة قادمة من تونس، بعد خوض ذهاب نهائى دورى أبطال أفريقيا.

وكان فريق النادى الأهلى، قد خاض مباراته أمام نظيره فريق الترجى التونسى، ضمن ذهاب الدور النهائى من منافسات بطولة دورى أبطال إفريقيا، مساء أمس «السبت»، والتى كانت قد انتهت بين الفريقين الكبيرين بالتعادل السلبى، وذلك فى ذهاب نهائى دورى أبطال أفريقيا.

وستُقام مباراة العودة بين الفريقين الأهلى والترجى التونسى يوم «السبت» 25 مايو الجارى على أرضية ملعب استاد القاهرة الدولى، فى تمام الساعة الثامنة مساءًا بتوقيت القاهرة.