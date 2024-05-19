” سويلم” يشارك فى فاعليات المنتدى العالمى العاشر للمياه بإندونيسيا

توجه الدكتور هانى سويلم؛ وزير الموارد المائية والرى، إلى بالى بدولة إندونيسيا للمشاركة فى فعاليات “المنتدى العالمى العاشر للمياه” .

وصرح سويلم أن هذه الفعاليات الدولية تعد ملتقى هام يسهم فى تعزيز التعاون بين الدول وتحقيق التواصل الفعال بين كافة المختصين بقضايا المياه حول العالم بما يخدم ملف المياه والمناخ ، بالإضافة لعرض الرؤية الموحدة للقارة الإفريقية خلال فعاليات المنتدى .

وأشار لحرصه على عقد حوار مثمر مع الوزراء وكبار المسئولين بمختلف الدول والمنظمات الإقليمية والدولية لتبادل الخبرات والأفكار التى تسهم فى تحسين و رفع كفاءة إدارة المياه و زيادة قدرة الدول على التكيف مع التغيرات المناخية فى قطاع المياه .