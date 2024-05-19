يوم أسود في تاريخ الصحة في مصر.. برلمانية ترفض قانون المنشآت الصحية

أعلنت النائبة مها عبدالناصر، عضو مجلس النواب، رفضها لمشروع قانون منح التزام إنشاء وإدارة وتشغل وتطوير المنشآت الصحية، المقدم من الحكومة.

وقالت عبدالناصر خلال مناقشة مشروع القانون بالجلسة العامة اليوم: إن الحكومة كل شوية تبهرنا بقوانين، ولفتت إلى أزمة عجز الأسرة في المستشفيات طبقًا للنسب العالمية.

وأضافت “بدل ما أجيب مستثمرين وأديهم أرضي واتفق معاهم بنظام B.O.T نعمل مستشفيات لسد العجز”، وانتقدت دفاع عدد من النواب عن المشروع: “أي مواطنين يقدروا على دفع تمن الخدمة، ومتأكدين إنه يدي الخدمة ببلاش، كنا عرفنا نعملها قبل كده، الواقع يقول معرفناش ومش هتتعمل.

وقالت عبد الناصر: “نفسي الحكومة تقولنا الـ15 سنة اللي فيها حق التزام هتعالجوا المواطنين ازاي”، وتابعت: “يوم أسود في تاريخ الصحة في مصر”.

وهنا تدخل رئيس مجلس النواب، المستشار حنفي جبالي “لا يا سيادة النائبة”، فردت “أنا شايفة كده”، فعقب جبالي “قولي ما تشائين، تحذف من المضبطة وتكملي في الموضوع، أيامنا كلها حلوة وبيضاء إن شاء الله”، وصفق النواب لجبالي، الذي استكمل: “لازم التشاؤم ده!”.

وقالت النائبة: “مش تشاؤم ده اللي أنا شايفاه، والتاريخ هيذكر إن الحكومة أجّرت المستشفيات الحكومية اللي بتعالج المواطنين، ومع تنفيذ هذا القانون مش هنقدر نلاقي أي سراير للمواطنين الغلابة فكروا تاني وتالت ورابع قبل إقرار القانون”.