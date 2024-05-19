بعد عودة بعثة الأهلى إلى القاهرة.. مارسيل كولر يمنح اللاعبين راحة 24 ساعة

بعد وصول بعثة فريق النادى الأهلى إلى القاهرة، صباح اليوم «الأحد»، عائدة من تونس، اتخذ المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادى الأهلى، السويسرى مارسيل كولر قراراً هاماً بمنح لاعبى المارد الأحمر، راحة من التدريبات الجماعية لمدة 24 ساعة.

ويستأنف الفريق تدريباته غدًا «الاثنين»، بفقرات استشفائية، ويحصل الأهلى على راحة جديدة فى نهاية الأسبوع وقبل المباراة، وفقًا للبرنامج المحدد من قبل الجهاز الفني للفريق قبل خوض مباراة الترجى التونسى.

وكانت بعثة فريق النادى الأهلى برئاسة الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي، قد وصلت إلى القاهرة، بعد خوض مباراة ذهاب نهائى دورى أبطال أفريقيا أمام نظيره فريق الترجى الرياضى التونسى.

وتعادل فريق الأهلي مع نظيره الترجى التونسى، سلبيًا بدون أهداف، خلال المباراة التى أقيمت مساء الأمس «السبت»، على استاد «حمادى العقربى» الأوليمبى برادس، فى ذهاب الدور النهائى من بطولة دورى أبطال أفريقيا.

ويحين موعد مباراة الإياب بين الأهلى والترجى على ملعب استاد القاهرة الدولى، يوم «السبت» 25 مايو الجارى، في تمام الثامنة مساءًا بتوقيت القاهرة، الساعة السادسة مساءً بتوقيت تونس.