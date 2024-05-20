مجلس النواب يُقرر تخفيض نسبة الأطقم الطبية الأجانب بالمنشآت الصحية القائمة
وافق مجلس النواب بجلسته المنعقدة اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، وبحضور الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة، على مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية.
وخلال المناقشات تمسك عدد كبير من النواب بمختلف انتماءاتهم الحزبية على تخفيض نسبة الأطقم الطبية في المنشآت الصحية القائمة بالفعل لتصبح بنسبة لا تجاوز 10% بدلاً من 25% من إجمالي عدد العاملين بها، كما في جاء في نص مشروع الحكومة.
كما وافق المجلس على أن تكون النسبة 25% فقط للأطقم الطبية الأجانب في المستشفيات التي سينشأها المستثمر وعلى نفقته بعد صدور هذا القانون.
وكان نص المادة 4 قبل التعديل: مع عدم الإخلال بأحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم (12) لسنة 2003، تحدد نسبة الأطباء وأفراد هيئة التمريض والفنيين الأجانب العاملين بالمنشأة الصحية محل الالتزام، بما لا يجاوز (25)% من اجمالى عدد العاملين بها، بقرار من الوزير المختص بالاتفاق مع الوزير المختص بشئون العمل وبعد أخذ رأي الجهات المعنية، على أن يصدر لكل منهم ترخيص مؤقت لمزاولة المهنة داخل المنشآت فقط، وفقاً للشروط والضوابط التي يصدر بها قرار من الوزير المختص، وذلك على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية.