مجلس النواب يُقرر تخفيض نسبة الأطقم الطبية الأجانب بالمنشآت الصحية القائمة

وافق مجلس النواب بجلسته المنعقدة اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، وبحضور الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة، على مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية.

وخلال المناقشات تمسك عدد كبير من النواب بمختلف انتماءاتهم الحزبية على تخفيض نسبة الأطقم الطبية في المنشآت الصحية القائمة بالفعل لتصبح بنسبة لا تجاوز 10% بدلاً من 25% من إجمالي عدد العاملين بها، كما في جاء في نص مشروع الحكومة.

كما وافق المجلس على أن تكون النسبة 25% فقط للأطقم الطبية الأجانب في المستشفيات التي سينشأها المستثمر وعلى نفقته بعد صدور هذا القانون.