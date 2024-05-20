وزارة العمل: برنامج تدريبى لأعضاء لجان السلامة والصحة المهنية بشركة لصناعة السيارات

قالت وزارة العمل فى بيان لها ، أن المركز القومى لدراسات السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل ، نظم برنامج تدريبى لأعضاء لجان السلامة والصحة المهنية “أساسي” ، وذلك بالشركة المصرية الألمانية للسيارات بمدينة 6 أكتوبر ، حيث يتضمن البرنامج العديد من الموضوعات الهامة فى مجال السلامة والصحة المهنية منها أهداف السلامة والصحة المهنية وتشريعات السلامة طبقا لقانون العمل المصرى والقوانين ذات الصلة وشمل البرنامج أيضا محاضرات عن مخاطر بيئة العمل المختلفة ، فى إطار خطة المركز القومي لدراسات السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل نحو نشر ثقافة السلامة والصحة المهنية ومعاونة المنشآت فى مجال السلامة والصحة المهنية وحيث أن إحدى محاور عمل المركز هو تدريب العاملين فى المنشآت على أعمال السلامة والصحة المهنية للوصول إلى بيئة عمل آمنة.

وأوضحت سهير الليثى القائم بأعمال مدير المركز القومى لدراسات السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل ، فى تقريرها للوزارة ، أن تلك البرامج التي ينفذها المركز تأتى فى ضوء توجيهات وزير العمل حسن شحاتة للمركز ، بتفعيل دور المركز في معاونة المنشآت على اختلاف مستوياتها في دراسة مشاكل السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل ،وايجاد الحلول المناسبة لها، وتقديم الخدمات و الدعم الفني والتدريبي في مجالات السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل ، وإعداد البحوث البيئية الهندسية و المعملية والاكلينيكية، وتنظيم دورات تدريبية داخلية وخارجية ،ووضع الخطط المركزية للبحوث والدراسات في هذه المجالات ومتابعة تنفيذها بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بوزارة العمل بما يكفل النهوض بمستوى السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل،وحماية مقومات الإنتاج البشرية والمادية ، وألقى المحاضرات المهندس عمر رمضان ، والدكتور أحمد عوض الله ، وأحمد عمر ، ممثلو المركز القومى، والمنسق الإداري حاتم بهي الدين ..

يذكر أن المركز القومى يهدف إلى تنفيذ اشتراطات السلامة والصحة المهنية داخل بيئة العمل من خلال المحاور:1- عقد دورات تدريبية داخلية بالمركز الرئيسي وفروعه الثلاثة ” السويس – الأسكندرية – أسيوط” ،2- عقد دورات تدريبية خارجية ” بالمنشآت ” بناء على طلبها ،3- إجراء الدراسات الميدانية لمشاكل السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل وإعداد البحوث البيئية الهندسية و المعملية والاكلينيكية لكشف أسباب هذه المشاكل واقتراح الحلول التشريعية والوسائل الفنية لعلاجها،4- تنظيم المؤتمرات المحلية والإقليمية لبحث مشاكل السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل والمشاركة في المؤتمرات الخارجية التي تعقد لهذا الهدف،5- ترشيح الباحثين في بعثات عملية وعلمية للتخصص في مختلف علوم السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل وأساليب تطبيقها ،6- نشر الأبحاث والبيانات العلمية وتبادلها مع الجهات العلمية التي تعمل في هذا المجال سواء داخل مصر أو خارجها،7-كذلك تدريب مسؤولي السلامة والصحة المهنية داخل المنشآت على الاشتراكات المطلوبة وتوعية العامل وصاحب العمل بتشريعات واشتراطات “الصحة المهنية ” .