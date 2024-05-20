وزارة العمل: ندوة للتوعية حول التمكين الاقتصادي للمرأة والمساواة بين الجنسين بالإسكندرية

نظمت مديرية العمل بمحافظة الأسكندرية ، ندوة للتوعية حول التمكين الاقتصادي للمرأة والمساواة بين الجنسين وحقوق وواجبات العمال بالعمل ، وذلك بشركة مافي للتجهيزات ، وإدارة الهايبر ماركت كارفور ، داخل مول العروبة بمحور التعمير ببرج العرب بالأسكندرية ، تضمنت عدة محاضرات ، حول تشغيل النساء بالمنشآت والمساواة بين الجنسين والتمكين الاقتصادي للمرأة في ظل قانون العمل، وعقد العمل الفردي وحقوق وواجبات العمال ، وأحكام الإجازات في ظل قانون العمل ١٢ لسنة ٢٠٠٣ ، وذلك ضمن سلسلة الندوات التى تقوم بها المديرية وأجهزتها لتوعية العاملين بالمنشآت المختلفة بأحكام قانون العمل والحقوق والواجبات ، وأهمية التمكين الإقتصادى للمرأة ودورها الهام فى المشاركة فى عمليات التنمية ، وحقوقها فى القانون ، تحت إشراف الإدارة المركزية لرعاية القوى العاملة بالوزارة ..

وأوضح المهندس محمد كمال وكيل مديرية العمل بالأسكندرية أن تلك الجهود تأتي تنفيذاً لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة بتكثيف التوعية والتثقيف حول أحكام القانون داخل المنشآت وتعزيز علاقات العمل بين طرفى العملية الإنتاجية ، والتعريف بالحقوق والواجبات التى أقرها القانون للعمال وصاحب العمل ، مع الاهتمام بتمكين المرأة إقتصادياً وتعزيز قدراتها للمشاركة فى عمليات التنمية ، وأضاف وكيل المديرية أن المحاضرات ألقاها فاتن محجوب مدير إدارة شئون المرأة وتكافؤ الفرص ووحدة المساواة بين الجنسين والتمكين الاقتصادي للمرأة ، وأحمد فتحي مدير منطقة عمل برج العرب ، ومحمد السيد مدير مكتب تفتيش برج العرب ، وماري ونيس مفتش بمكتب تفتيش برج العرب ، مؤكداً على الاستمرار فى تنظيم ندوات التوعية بالحقوق والواجبات وأهم القضايا المجتمعية التي تهم العمال فى القطاع الخاص والاستثمارى ، ودفع خطط التنمية وزيادة الإنتاجية ، وتعزيز علاقات العمل بين طرفى العملية الإنتاجية لضمان توفير مناخ عمل آمن ومستقر من خلال الاجهزة التابعة للمديرية داخل المحافظة ..