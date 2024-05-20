وزير الرياضة: أهنئ الزمالك بلقب الكونفدرالية

وجه وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحى، التهنئة لجماهير نادى الزمالك بعد التتويج بلقب الكونفدرالية، موجهًا الشكر لـ وزارة الداخلية ومديرية أمن القاهرة التى ساهمت فى الخروج بالشكل اللائق للجماهير في المواجهة الختامية للبطولة.

وقال أشرف صبحي في تصريحات مُتلفزة: «أهنئ نادي الزمالك وجماهيره على التتويج بلقب الكونفدرالية الإفريقية، وأشكر وزارة الداخلية ومديرية أمن القاهرة على المشهد الحضارى للحضور الجاهيرى في مباراة النهائي».

وأضاف الوزير: «إن شاء الله سنفرح يوم السبت المقبل بتتويج الأهلى بدورى الأبطال، وفى شهر يونيو نتمنى أن نفرح باقتراب منتخب مصر من الصعود لكأس العالم، وفى الفترة الأخيرة كنا نسعد بالبطولات في الألعاب الفردية، لكن كرة القدم دائمًا مزاج عام ونتمنى أن نستمر فى إسعاد الجمهور».

وأتم أشرف صبحى: «الأمور جيدة جدًا حاليًا، ونتمنى الاستمرار فى حضور الجماهير بالسعة كاملة، وبدأنا في مباريات الدورى بـ30 ألف مشجع لاستاد القاهرة، ونتمنى زيادة السعة كاملة فى كل البطولات المحلية والقارية».