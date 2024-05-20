المقاولون العرب يهنئ الزمالك بتتويجه بكأس الكونفدرالية الإفريقية

هنأ نادى المقاولون العرب، فريق الزمالك بمناسبة تتويجه بلقب كأس الكونفدرالية الإفريقية للمرة الثانية فى تاريخه.

وفى بيان رسمي، قال فيه نادى المقاولون العرب: «يتقدم مجلس إدارة نادى المقاولون العرب برئاسة محسن صلاح، بخالص التهنئة لنادى الزمالك برئاسة حسين لبيب والجهاز الفنى واللاعبين والجماهير بفوز فريق النادى بكأس الكونفدرالية الأفريقية».

وأضاف البيان: «ويوجه مجلس إدارة المقاولون العرب التحية للاعبى الزمالك وجماهيره على المستوى الجيد والمظهر الحضاري والمشرف لمصر والكرة المصرية فى الملعب والمدرجات متمنيا التوفيق للكرة المصرية فيما هو قادم، وأن يستكمل النادى الأهلى التفوق المصرى فى نهائى دورى أبطال أفريقيا».