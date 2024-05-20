جراحة ناجحة لـ«على معلول».. وتحديد موعد البرنامج التأهيلى

أعلن النادى الأهلى منذ قليل، عن إجراء ظهير أيسر الفريق الأول لكرة القدم بالنادى اللاعب على معلول، عملية جراحية اليوم «الاثنين»، فى «وتر أكيليس» بعد الإصابة التى تعرض لها في مباراة الترجى التونسى فى ذهاب نهائي بطولة دورى أبطال أفريقيا.

وقال طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى الدكتور أحمد جاب الله، أن على معلول لاعب الفريق، أجرى عملية جراحية ناجحة في وتر أكيليس صباح اليوم بمعرفة أحد كبار الأطباء المتخصصين.

وأضاف أن جراحة معلول مطمئنة للغاية وسوف يحصل على راحة لمدة أسبوعين، ثم يبدأ التأهيل وفقًا للبرنامج العلاجي.

وكان علي معلول قد تعرض للإصابة بقطع في وتر أكيليس، في الدقائق الأولى من مباراة الأهلي والترجى التونسى فى ذهاب نهائى بطولة دورى أبطال أفريقيا، ولم يكشف النادى الأهلى، عن مدة غياب على معلول عن المشاركة مع الفريق بعد تعرضه للإصابة وإجرائه الجراحة.

وفى نفس السياق، قال مصدر فى النادى الأهلى، أن إدارة النادى لن تتوقف عن دعم اللاعب التونسى على معلول حتى يتعافى من الإصابة التي لحقت به في وتر أكيليس.

وأكد المصدر أن النادى لن يتخلى عن معلول، وقال: «ندعم معلول، ليس فقط لأنه لاعب فى الفريق، بل لأنه أيضًا ابن مخلص، ولدينا ثقة كاملة فى عودته من جديد بالقوة نفسها».

وأضاف: «الكابتن محمود الخطيب تابع الموقف بالكامل.. وهناك تعليمات واضحة بتقديم كل شيء يحتاجه معلول، وبعد إجراء الجراحة سريعًا، وإقامة برنامج تأهيلى فى أفضل مكان حتى لو كان خارج مصر، لأن علاقة معلول والأهلى ليست مرتبطة بعقود أو أوراق، والنادى لن يتركه أو يتخلى عنه».