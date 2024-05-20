حسين لبيب: نسعى لإعادة العلاقات الطيبة مع المنافسين.. والزمالك قادر على التتويج بالدورى هذا الموسم

أعرب رئيس نادى الزمالك الكابتن حسين لبيب، عن سعادته البالغة عقب الفوز بلقب الكونفدرالية على حساب نهضة بركان المغربى.

وقال لبيب عبر تصريحات مُتلفزة: «نادى الزمالك معتاد على البطولات طول عمره ولكننا سعداء بشكل أكبر لأنها بطولة قارية وبحضور جماهيري كبير، واشكر الرئيس السيسى على تقديم التهنئة وكذلك النادى الأهلى الذى نتمنى له التوفيق أمام الترجى».

وأضاف لبيب: علاقتنا جيدة مع النادى الأهلى ونسعى لإعادة علاقتنا الطيبة مع جميع المنافسين وكذلك جميع الاتحادات الرياضية ووزارة الشباب والرياضة واللجنة الأولمبية».

وفى سياق آخر، رفع رئيس نادى الزمالك الكابتن حسين لبيب، مستوى التحدى بعد التتويج بلقب بطولة الكونفدرالية الإفريقية، مشددً على أن الفريق قادر على التتويج ببطولة الدورى الممتاز هذا الموسم بغض النظر عن المنافسين الآخرين.

وقال حسين لبيب فى تصريحات إعلامية: «الزمالك قادر على التتويج بالدورى هذا الموسم والبطولة ما زالت فى الملعب وسننافس حتى أخر جولة ببطولة الدورى الممتاز».

وأضاف لبيب: «من وجهة نظرى أن جمهور الزمالك كلمة السر فى الفوز بالكونفدرالية ومشوار الزمالك فى الكونفدرالية كان مليئًا بالتحديات طوال البطولة ».

وأختتم رئيس نادى الزمالك الكابتن حسين لبيب تصريحاته، قائلًا: «شيكابالا أسطورة كروية داخل وخارج الملعب وله دور مع زملائه فى فريق الزمالك».