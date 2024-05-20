الرئيس السيسى يوجه رسالة للمصريين بعد فوز الزمالك على نهضة بركان المغربى

هنأ الرئيس المصرى عبد الفتاح السيسى نادى الزمالك، بتتويجه بلقب بطل الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم للموسم (2023-2024)، على حساب فريق نهضة بركان المغربى.

وقال السيسي عبر حسابه الرسمي على منصة «إكس»: «أتوجه بالتهنئة لنادى الزمالك على فوزه الرائع اليوم. أداء مميز وجهود رائعة تستحق كل التقدير. كل التحية لجماهير الزمالك ولكل المصريين، ونتمنى مزيدا من النجاح والإنجازات فى المستقبل، كما أتوجه بتحية تقدير للأداء المشرف للفريق المغربى الشقيق».

وأعاد نادى الزمالك لقب الكونفدرالية الإفريقية إلى خزائنه، بعد فوزه فى نسخة 2019، وعلى حساب نهضة بركان أيضًا، ويتعادل معه بعدد مرات الفوز بالبطولة برصيد لقبين لكل فريق.