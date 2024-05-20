بيراميدز يهنئ الزمالك بالتتويج بلقب الكونفدرالية الأفريقية

حرص نادى بيراميدز، على تهنئة نادى الزمالك، بعد التتويج بلقب الكونفدرالية الأفريقية عقب الفوز على نهضة بركان المغربى بنتيجة 1 / 0، فى إياب نهائى البطولة، فى المباراة التى أقيمت أمس «الأحد» على ملعب استاد القاهرة الدولى.

ونشرت الصفحة الرسمية لنادى بيراميدز، شعار الناديين وعلقت: «مبروك لنادى الزمالك ومجلس إدارته وجماهيره الفوز ببطولة كأس الكونفيدرالية”.

وتوج نادى الزمالك بلقب الكونفدرالية على حساب نهضة بركان المغربى، ليكون لقب الكونفدرالية الثانى للقلعة البيضاء فى تاريخه بعد التتويج بها فى 2019 بالفوز على نهضة بركان أيضًا بضربات الترجيح.