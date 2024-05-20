بعد إنقاذ حياة دونجا.. جماهير الزمالك تُقدم الشكر للاعب نهضة بركان

رغم حالة الحزن التى يعيشها لاعبى فريق نهضة بركان، بعد خسارة لقب الكونفيدرالية الإفريقية أمام فريق نادى الزمالك، على ستاد القاهرة الدولى، إلا أن اسم لاعب الفريق المغربى ياسين لبحيرى، تصدر محركات البحث، بعد موقفه البطولى مع لاعب الفارس الأبيض نبيل دونجا، والذى كاد أن يتعرض لإصابة بالغة خلال المباراة.

دونجا الذى كاد يسقط من ارتفاع كبير بعد تدخله مع «لبحيري» في كرة مشتركة، أنقذه تصرف لاعب نهضة بركان السريع بعدما قام بالإمساك به لينقذه من السقوط فى مشهد يعكس الروح الرياضية من اللاعب.

مفاجأة كانت في انتظار ياسين لبحيري، بعدما قامت جماهير الزمالك على مواقع التواصل الاجتماعى بنشر الحساب الخاص به على «انستجرام» فى جميع الصفحات التابعة للنادى الأبيض، ومطالبة الجميع بالدخول إلى حسابه والتعليق له وشكره على موقفه الذى أنقذ دونجا من إصابة بالغة، حيث كان معرض للسقوط على رأسه.

أحد مشجعى الزمالك، قال: «بارك الله فيك يا أخى وردها إليك بأوسع أبواب الخير والرزق لأن تصرفك فى اللقطة دى، تصرف شخص خلوق ومحترم، هبوط دونجا بالشكل ده كان أقل حاجة ارتجاج أو كسر في الترقوة وربما اسوأ.. رد فعلك أنقذ مسيرة لاعب وربما حياته»، فيما علق آخر: «الروح الرياضية بين الأشقاء تنتصر في النهاية».

فيما حرص نبيل دونجا على توجيه الشكر للاعب نهضة بركان، من خلال نشر الصورة عبر خاصية ستورى على حسابه الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى «انستجرام»، معلقا: «شكرا على الموقف المحترم».