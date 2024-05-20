حفاظًا على أرواح المصريين وقرارتنا واجبة النفاذ خلال 48 ساعة.. اتصالات النواب تحذر شركات النقل الذكي

أكد النائب أحمد بدوي رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب أن أزمات شركات النقل الذكي تهم الشارع المصري وأكثر من أكثر من 64% من المصريين يستقلون سيارات نقل الركاب التابعة للنقل الذكي، وهو أمر مهم ويستدعي مراجعة عملهم، مؤكداً بأن ما حدث من حوادث متكررة هو أمر فوض ولا يمكن القبول به، والبرلمان في الوقت ذاته داعم لتوجهات الدولة المصرية في دعم الاستثمارات بشكل كبير.

وأضاف بدوي خلال اجتماع اللجنة اليوم: بأن الاجتماع سيخرج بقرارات واجبه النفاذ علي جميع الشركات وليس شركه أوبر وحدها، وسيتم تنفيذ القرارات خلال 48 ساعة حفاظا علي أرواح المصريين.

وشدد رئيس اللجنة على أن البرلمان مهتم بجميع التشريعات التي تتواكب مع التطور الذي طرأ علي العالم من تحديث لمنظومة النقل، ونحن ليس بصدد مناقشة واقعة معينة ولكن بصدد منظومة معينه لابد أن يكون لها ضابط ورابط.

مشيرًا بأن أوبر الأكثر انتشاراً في مصر ووصل عدد السائقين بها لـ250 ألف كابتن، وتغطي جميع أنحاء الجمهورية.