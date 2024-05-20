فرانكفورت يُعلن خضوع عمر مرموش لعملية جراحية بعد انتهاء الموسم

أعلن نادي آينتراخت فرانكفورت الألماني، خضوع الدولي المصري عمر مرموش لعملية جراحية في يده اليسرى، وذلك بعد انتهاء الموسم بشكل رسمي.

وكان الحساب الرسمى لنادى فرانكفورت، قد كتب على موقع التواصل الاجتماعي «إكس»: «اللاعب عمر مرموش يخضع لعملية جراحية غدًا «الثلاثاء»، في يده اليسرى، ونتمنى له عملية ناجحة».

ولم يكشف بيان النادى، عن مدة غياب مرموش، بعد إجرائه العملية الجراحية، ولم يذكر النادى عن طبيعة الإصابة التى تستلزم أن يجرى اللاعب هذه العملية الجراحية.

ويعانى عمر مرموش، الذى انتقل من فولفسبورج إلى آينتراخت فى بداية الموسم الماضى، من مشاكل في اليد اليسرى منذ فترة، مما يجعل التدخل الجراحي أمرا لا مفر منه.

ولعب اللاعب عمر مرموش، والبالغ من العمر 25 عامًا 41 مباراة فى مختلف المسابقات والبطولات الموسم المنصرم، وسجل فيها 17 هدفًا.

واستطاع عمر مرموش أن يسجل هدفًا فى ختام موسمه الأول مع فرانكفورت، عندما سجل هدف التعادل أمام لايبزيج.

وتأتي العملية الجراحية لـ عمر مرموش، قبل معسكر منتخب مصر في شهر يونيو المقبل، استعدادًا لمواجهتى بوركينا فاسو وغينيا بيساو الهامتين، فى تصفيات كأس العالم 2026.