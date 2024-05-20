بيان رسمى للـ«الكاف» يُدين سلوك جماهير الزمالك ويعلن التحقيق فى أحداث نهائى الكونفدرالية

أدان الاتحاد الأفريقي لكرة القدم الـ«كاف» اليوم «الإثنين»، وعبر بيان رسمى، سلوك جماهير نادى الزمالك فى لقاء نهضة بركان المغربى، ضمن إياب نهائي الكونفدرالية الأفريقية، معلنًا فى الوقت نفسه، إحالة أحداث المباراة التى أقيمت على ملعب استاد القاهرة الدولى، إلى الجهات المختصة.

وكان فريق نادى الزمالك، قد فاز بكأس الكونفيدرالية الأفريقية، بعد تفوقه إيابًا (1-0) على فريق نهضة بركان المغربى، ليحسم اللقب القارى رقم 14 فى تاريخه، مستغلًا قاعدة الهدف خارج الأرض، بعد خسارته ذهابًا فى المغرب، بهدفين لهدف.

ونشر الـ«كاف»، عبر موقعه الرسمي بيانًا رسميًا علق فيه على أحداث نهائى الكونفيدرالية بين الزمالك ونهضة بركان المغربى، جاء فيه: «يدين كاف السلوك الجماهيرى السيىء أثناء وبعد إياب نهائي الكونفيدرالية، بين الزمالك ونهضة بركان الذى أقيم فى القاهرة، يوم أمس «الأحد» 19 مايو».

وأضاف البيان: «أحال كاف، الأحداث، إلى الجهات المختصة لديها من أجل التحقيق واتخاذ القرارات التأديبية- إذا لزم الأمر- بشأن الحوادث، وسلوك جماهير الزمالك ولاعبيه ومسؤوليه وأى طرف آخر أثناء وبعد المباراة».

ويُذكر أن فريق نادى الزمالك، تأهل للمرة السادسة فى تاريخه إلى نهائى كأس السوبر الأفريقي، فيما ينتظر الفائز بين الأهلى والترجى التونسى فى نهائى دورى أبطال أفريقيا لمواجهته فى موعد سيحدد الـ«كاف» لاحقًا.