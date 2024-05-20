الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية تستجيب لمطالب لجنة المشروعات الصغيرة بمجلس النواب بشأن الاعتداد بتاريخ إصدار رخصة توفيق الأوضاع كأساس للمطالبة التأمينية والربط الشبكى بين جهاز تنمية المشروعات والهيئة

صرح السيد النائب محمد كمال مرعى رئيس لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس النواب عقب اجتماع اللجنة اليوم الاتنين بشأن مناقشة دور الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي فى دعم قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر طبقاً لأحكام القانون رقم 152 لسنة 2020 بتنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والإجراءات التي اتخذتها الهيئة للتيسير على أصحاب هذه المشروعات فى ظل الظروف الاقتصادية الراهنة وتعدد شكاوى أصحاب المشروعات من الرسوم الادارية وغرامات التأخير الباهظة التي تفرض عليهم من الهيئة.

وأشاد رئيس لجنة المشروعات بالنواب بسرعة استجابة الهيئة لمطالب اللجنة والتى ذكرها السيد اللواء/ جمال عوض فى اجتماع اللجنة اليوم ، شملت قرارات الهيئة إعادة النظر في قيمة الاشتراك في التأمينات الاجتماعية عن السنوات السابقة لتوفيق الأوضاع وامكانية ربطها بتاريخ استخراج رخصة توفيق الأوضاع.

وعدم مطالبة تلك المشروعات بأية اشتراكات إلا من تاريخ استخراج تراخيص توفيق الأوضاع من الجهاز.

أما بالنسبة لتيسير اجراءات الاشتراك في التأمينات الاجتماعية.

تم الاتفاق على قيام جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر والهيئة بالانتهاء من توفير خطوط الربط من الجهتين في حالة الرغبة في تقديم الخدمات التأمينية على المنظومة الحالية للهيئة. وعلى أن يتم التنسيق مع قطاع العمليات التأمينية لتكليف موظفين من الهيئة لتقديم الخدمات التأمينية بمكاتب الجهاز فور تمام انتهاء الجهاز من مد خطوط الربط.

وبالنسبة لإيفاد مندوبين مفوضين من الهيئة لوحدات الشباك الواحد في فروع الجهاز والانتهاء من الربط الشبكي بين الجهاز والهيئة.

بالفعل يتواجد مندوبين للهيئة في عدد ۲۲ فرع من أفرع الجهاز على النحو السابق الإفادة به في اجتماع اللجنة بجلسة الاثنين الموافق 22/4/2024. وقد صدر قرار رئيس الهيئة رقم ۲۲۹۷ لسنة ٢٠٢٤ بتاريخ 19/5/2024 بتكليف هؤلاء المندوبين من ممثلي الهيئة في وحدات الشباك الواحد بتقديم الخدمات التأمينية بها.

و تم الاتفاق على تنسيق عقد ورش عمل لدراسة البيانات المطلوب تبادلها بين الجهتين بالتنسيق مع ممثلي وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات حتى تتمكن من تحديد البيانات المطلوب تبادلها وتحديد Schema تبادل البيانات مع ممثل من كل جهة.

وأنه تم الاتفاق على إبرام بروتوكول تعاون بين الجهتين متضمناً كافة البيانات المطلوبة والتكامل بينهما من خلال الربط الشبكى.