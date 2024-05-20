مشيدًا بجهود بيوت الشباب.. “المصريين بالخارج” يبدأ تحضيرات مؤتمر الهجرة غير الشرعية

أشاد اتحاد شباب المصريين بالخارج، برئاسة الدكتور محمود حسين، بالجهود الكبيرة التي تبذلها بيوت الشباب المصرية، لخدمة أبناء مصر سواء بالداخل أو الخارج.

وأكد علاء ثروت عضو مجلس إدارة الاتحاد، أن بيوت الشباب تعمل علي توفير أماكن إقامة مناسبة لاستضافة وإقامة الشباب أثناء أسفارهم، حيث يتوفر القادة والبرامج لتحقيق التعاون والتعارف بينهم وبين شباب الدول الأخر، كما تقوم بتشجيعهم على الترحال وإثارة اهتمامهم بدراسة البيئة وعمل البحوث العلمية.

واشار إلى أن اتحاد شباب المصريين بالخارج سينظم مؤتمر عن مخاطرة الهجرة غير الشرعية، وذلك بالتعاون مع بيت شباب الاسماعيلية، مشيدًا بجهود أشرف علي عثمان رئيس جمعية بيوت الشباب المصرية في تقديم كافة الدعم.

فيما أشاد محمد شحاتة المنسق العام للمؤتمر بالدعم الكامل الذي يقدمه اللواء إيهاب نصير المدير التنفيذي لبيوت الشباب وإبراهيم عبدالعال مدير بيت شباب الإسماعيلية مشيرا إلي أن بيوت الشباب تقدم عدد من الخدمات الجليلة الشباب المصري حيث تقوم بتدريبهم على الاعتماد على النفس والنظام والطاعة والعمل على بث روح الجماعة والمشاركة فى أعمال الخدمة العامة.

يذكر أن عدد من أعضاء اتحاد شباب المصريين بالخارج، تفقدوا اليوم بيت شباب الإسماعيلية بمشاركة اعضاء الاتحاد.