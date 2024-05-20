صدمة مزدوجة من الـ”فيفا” والـ”كاف”.. تفسد أفراح الزمالك بالكونفيدرالية

تلقى نادى الزمالك صدمة مزدوجة من الاتحادين الدولى والأفريقى لكرة القدم، بعد ساعات قليلة من تتويجه بالكونفيدرالية.

وكان فريق نادى الزمالك، قد تُوج بطلا للكونفيدرالية الأفريقية مساء أمس “الأحد” بعد فوزه على ضيفه فريق نهضة بركان المغربى 1-0 في إياب المباراة النهائية للبطولة، مستفيدا من قاعدة الهدف خارج الملعب بهدفين بعدما خسر ذهابا 1-2 فى المغرب.

وشهدت مراسم تتويج الزمالك باللقب فى استاد القاهرة الدولى حالة من الفوضى فى التنظيم، بالإضافة إلى وجود كم كبير من الأشخاص خلال حفل تسليم الكأس للفارس الأبيض.

وكان الاتحاد الأفريقي لكرة القدم الـ”كاف”، قد أصدر بيانا رسميا يدين فيه بشدة سلوك الجماهير خلال نهائى الكونفيدرالية.

وقال الـ”كاف”، فى بيانه: “يدين الـ”كاف” بشدة الخروقات الأمنية وسوء سلوك الجماهير أثناء وبعد مباراة الإياب النهائية لكأس الكونفدرالية بين الزمالك ونهضة بركان”.

وأضاف البيان: “أحال الـ”كاف” أحداث وسلوك جماهير نادى الزمالك ولاعبيه ومسؤوليه وأى طرف آخر أثناء وبعد المباراة إلى السلطات المختصة للتحقيق واتخاذ الإجراءات التأديبية إذا لزم الأمر”.

ومن جانبه، أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم الـ”فيفا”، إيقاف الزمالك عن القيد للمرة الثانية، وذلك لمدة ثلاث فترات بداية من يوم 15 مايو الجارى.

وتتعلق تلك الأزمة هذه المرة بسبب مستحقات روى أجواش، المدرب المساعد بالجهاز الفنى السابق بقيادة البرتغالى جوسفالدو فيريرا.

ومن المقرر أن يتم رفع الإيقاف فى حال دفع الزمالك لمستحقات المدرب.

ويذكر أن ذلك يأتى بخلاف قضية مهاجم الزمالك الأسبق المغربى خالد بوطيب، والتى تعرض بسببها النادى الأبيض للإيقاف عن القيد فى أبريل الماضى.