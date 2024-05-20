صاحب هدف التتويج بالكونفيدرالية يصاب برباط صليبى

كشفت تقارير إعلامية اليوم “الإثنين”، عن نتائج الفحوصات المبدئية التى خضع لها لاعب وسط نادى الزمالك أحمد حمدى، خلال الساعات القليلة الماضية، بعد إصابته في مواجهة نهضة بركان المغربى أمس “الأحد”، ضمن إياب نهائى الكونفيدرالية.

وبحسب ما أعلنت عنه الفحوصات الطبية التى خضع لها أحمد حمدى، والتى كشفت عن اصابة لاعب نادى الزمالك بقطع في الرباط الصليبى خلال مباراة نهضة بركان المغربى أمس.

وأشار التقارير إلى أن لاعب وسط نادي الزمالك أحمد حمدى، سوف يجرى أشعة مساء اليوم لتحديد حجم الإصابة وتشخيصها النهائى.

وكان أحمد حمدى، قد سجل هدف انتصار نادى الزمالك على حساب نهضة بركان المغربى، ليحقق الأبيض بطولة الكونفيدرالية للمرة الثانية فى تاريخه.

ويستعد نادى الزمالك، لمواجهة نظيره فريق مودرن فيوتشر، “الخميس” المقبل فى الجولة الرابعة والعشرين من بطولة الدورى المصرى.