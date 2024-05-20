اكسيوس :الولايات المتحدة وإيران أجرت محادثات غير مباشرة هذا الأسبوع لتجنب المزيد من الهجمات

وفقا لموقع اكسيوس اجرى مسؤولان كبيران في إدارة بايدن محادثات غير مباشرة مع مسؤولين إيرانيين في عُمان هذا الأسبوع حول كيفية تجنب تصعيد الهجمات الإقليمية، وذلك وفقًا لمصدرين على علم بالمحادثات.

وتكمن أهمية هذه المحادثات – التي شارك فيها مستشار بايدن الأول للشرق الأوسط بريت ماكغورك والمبعوث الأمريكي المؤقت لدى إيران أبرام بالي – في كونها الجولة الأولى من المناقشات بين الولايات المتحدة وإيران منذ يناير، عندما جرت مفاوضات مماثلة في عُمان.

وجاءت هذه المحادثات في نفس الاسبوع الذي تم فيه اغتيال الرئيس الإيراني ابراهيم رئيسي ، وبعد أكثر من شهر على الهجوم الصاروخي الإيراني غير المسبوق على إسرائيل في 13 أبريل، والذي أوشك على اندلاع حرب إقليمية. وخلفية الأحداث هي أن إيران أطلقت 350 صاروخًا باليستيًا وطائرات مسيرة باتجاه إسرائيل ردًا على اغتيال إسرائيل للواء الجنرال محمد رضا زاهدي، وهو أحد كبار قادة فيلق القدس الإيراني المسؤول عن العمليات العسكرية الإيرانية في لبنان وسوريا.