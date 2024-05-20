زد إف سى وزعيم الثغر تعادلا سلبيا فى الدورى الممتاز 

انتهت مباراة فريق زد إف سى أمام نظيره فريق الاتحاد السكندرى، بالتعادل السلبى فى اللقاء الذى أقيم بينهما مساء اليوم “الإثنين”، على استاد القاهرة الدولى، ضمن مباريات الجولة الـ 24 من عمر منافسات الدورى المصرى.

وبهذا التعادل وصل فريق زد إف سى للنقطة 37 فى المركز الثالث، فيما ارتفع رصيد الإتحاد السكندرى إلى 36 نقطة فى المركز الرابع.

وألغى حكم الفار هدف تقدم زد فى الدقيقة 26 من عمر الشوط الأول، بدعوى وجود تسلل على أحمد عاطف قطة لاعب زد، واستمر التعادل السلبي حتى نهاية الشوط الأول.

وشهد الشوط الثانى نشاط هجومى من زد وهدد مرمى الاتحاد فى أكثر من فرصة ولكن بسالة دفاع الاتحاد ويقظة الحارس المهدى سليمان حرموا زد من خطف الفوز وفرضوا التعادل السلبى.