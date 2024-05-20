ذئاب الجبل فى المركز “قبل الأخير” بتعادل إيجابى أمام فاركو بالدورى الممتاز

سيطر التعادل الإيجابى على لقاء المقاولون العرب وفاركو، مساء اليوم “الإثنين”، على ستاد عثمان أحمد عثمان، بهدف لمثله، ضمن منافسات الجولة الـ24 من الدورى الممتاز.

تقدم ذئاب الجبل بهدف عن طريق أمير عابد فى الدقيقة 41 من شوط المباراة الأول من ركلة جزاء.

فيما أدرك عمرو ناصر التعادل لفريق فاركو فى الدقيقة 86 من عمر المباراة من ركلة جزاء أيضا.

حاول المقاولون العرب تسجيل هدف ثانى ولاحت له فرصة خطرة عن طريق محمد سالم لكن الحظ لم يحالفه لتنتهى المباراة بالتعادل الإيجابى بهدف لكل فريق.

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد فاركو للنقطة 20 فى المركز الـ15، فيما ارتفع رصيد المقاولون العرب للنقطة 16 فى المركز الـ17، «قبل الأخير» بجدول ترتيب الدوري الممتاز.