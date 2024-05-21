” علام” يشارك في أعمال الملتقى الأول للمحامين العرب بالكويت

وصل عبدالحليم علام ، نقيب محامي مصر، رئيس اتحاد المحامين العرب، إلى دولة الكويت، لحضور افتتاح المقر الجديد لجمعية المحامين الكويتية (بيت المحامي)، والمشاركة في أعمال الملتقى الأول للمحامين العرب، الذي ينعقد بالكويت.

ومن المقرر أن يعقد الأستاذ عبد الحليم علام، على هامش الملتقى عددًا من اللقاءات مع نقباء المحامين العرب، والوفود المشاركة من النقابات وجمعيات المحامين العربية؛ لمناقشة تطوير اتحاد المحامين العرب ومؤسساته وهيئاته، وتعزيز العمل العربي المشترك، والتواصل لتبادل الخبرات بين جموع المحامين في الوطن العربي.

وكان في استقبال علام، الدكتور شريان الشريان، نقيب دولة الكويت، ورئيس جمعية المحامين الكويتية، وعددًا من أعضاء مجلس جمعية المحامين الكويتية، وذلك فور وصوله بالديوان الأميري بمطار الكويت.

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