3 مباريات مُثيرة فى الجولة الـ24 لمسابقة الدورى الممتاز فى «دورىNile» اليوم

تستكمل اليوم الثلاثاء منافسات الأسبوع الرابع والعشرين لمسابقة «دورىNile»، بإقامة ثلاثة مباريات غاية فى الأهمية، ويُنتظر أن تأتى قوية ومليئة بالندية، وهى تجمع بين بلدية المحلة والداخلية، والجونة مع طلائع الجيش، وسيراميكا مع البنك الأهلى.

بلدية المحلة فى مواجهة الداخلية

على ستاد غزل المحلة، وفى الرابعة عصرا اليوم «الثلاثاء»، يستضيف فريق بلدية المحلة نظيره فريق الداخلية فى مواجهة غاية فى القوة والندية، حيث يرغب الفريقان فى الفوز وحصد النقاط الثلاث للخروج من منطقة قاع الجدول، حيث يحتل بلدية المحلة المركز الـ16 فى جدول الدورى برصيد 19 نقطة، فيما يأتى فريق الداخلية فى المركز الـ18 والأخير فى الجدول برصيد 12 نقطة.

الطلائع ضيفا ثقيلا على الجونة

وفى السابعة مساءًا بتوقيت القاهرة، وعلى ستاد الجونة، يحل طلائع الجيش ضيفا ثقيلا على الجونة ويبحث الفريقان عن الفوز من أجل الحفاظ على بقائهما في منطقة الأمان والابتعاد عن منطقة الخطر في جدول الدورى، حيث يأتى فريق الجونة فى المركز الـ11 برصيد 29 نقطة فيما يأتى فريق طلائع الجيش فى المركز الـ10 بنفس الرصيد من النقاط.

البنك الأهلى يواجه سيراميكا

آخر لقاءات هذا اليوم، حيث يلتقى فريق سيراميكا بنظيره البنك الأهلى في السابعة مساءًا بتوقيت القاهرة، على ملعب ستاد المقاولون العرب، حيث يطمح الفريقان للفوز لأهداف مختلفة، فالبنك الأهلى يسعى للهروب من منطقة القاع، ودخول المنطقة الدافئة، فيما يخطط سيراميكا للفوز والإقتراب من من المربع الذهبى.

ويأتى فريق سيراميكا كليوباترا فى المركز الثامن لجدول الدورى برصيد 31 نقطة، فيما يأتى فريق البنك الأهلى فى المركز الـ 14 برصيد 22 نقطة.