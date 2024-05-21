الـ«كاف» يوجه رسالة تحذيرية للأهلى بعد فوضى نهائى الكونفدرالية

وجه مسؤولو الاتحاد الإفريقي لكرة القدم الـ«كاف» ، رسالة تحذير قبل مباراة الإياب لنهائى دورى أبطال إفريقيا بين فريق النادى الأهلى وضيفه فريق الترجى التونسى، والمُقرر لها يوم «السبت» المقبل، على ملعب استاد القاهرة الدولى.

وذكرت تقارير إعلامية، أن هناك اتصالات جرت بين مسؤولين بالاتحاد الإفريقى والاتحاد المصرى لكرة القدم، بشأن ضرورة ترتيب الأمور مبكرا فى لقاء الإياب بين الأهلى والترجى ليخرج فى أفضل صورة.

وأضافت التقارير الإعلامية: «كاف لن يسمح بتكرار ما حدث فى مباراة إياب نهائى كأس الكونفيدرالية الإفريقية بين الزمالك المصرى ونهضة بركان المغربى، والفوضى التى ضربت مراسم التتويج بشكل غريب».

وتابعت التقارير: «كاف طلب الاطلاع على كافة خطط التنظيم والتأمين الخاصة بالمباراة النهائية بين الأهلى والترجى، خاصة أن هذه المواجهة قد تشهد حضور السويسرى جيانى إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولى الـ«فيفا».