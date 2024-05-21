رسميا.. ليفربول يعلن خليفة يورجن كلوب

أعلن نادي ليفربول رسميا أمس «الاثنين»، أن الهولندى آرني سلوت، المدرب السابق لفريق فينورد، سيقود «الريدز»، بداية من الموسم المقبل، خلفا للألمانى يورجن كلوب.

وكان يورجن كلوب، قد قرر الرحيل عن تدريب ليفربول، عقب نهاية الموسم الجارى، بعد رحلة طويلة داخل ملعب الـ«آنفيلد»، بدأت عام 2015، وحقق خلالها 8 بطولات.

ونشر نادي ليفربول، بيانا عبر موقعه الرسمى، أعلن فيه عن تولى آرني سلوت، مدرب فينورد، قيادة الفريق، بداية من الموسم المقبل.

وقال ليفربول، فى بيانه: «يمكن لنادى ليفربول أن يعلن موافقة آرنى سلوت على تولى منصب المدير الفنى، بداية من 1 يونيو 2024، بشرط الحصول على تصريح عمل».

وأضاف البيان: «سينضم المدرب البالغ من العمر 45 عامًا إلى «الريدز» قادما من فينورد، قبل الموسم 2024-2025، بعد التوصل لاتفاق مع ناديه الهولندى مقابل خدماته».

وتابع البيان: «سيحل سلوت محل يورجن كلوب على رأس القيادة الفنية للفريق، بعدما قرر المدرب الألمانى الرحيل عن منصبه فى نهاية الموسم الحالى».

ويصل آرنى سلوت إلى ليفربول، بعد 3 مواسم ناجحة للغاية مع فريق فينورد، قاد الفريق خلالها إلى لقب الدورى فى 2023، وحصل على لقب أفضل مدرب فى الدورى الهولندى مرتين.

وقاد سلوت فريق فينورد للفوز بكأس هولندا فى أبريل الماضى، بعد فوزه على إن إى سى نيميجن (1-0) فى المباراة النهائية للمسابقة.

وشغل آرني سلوت، قبل قيادة فينورد، منصب المدير الفنى لفريق ألكمار، وقاده إلى المركز الثانى فى جدول الترتيب، خلف أياكس المتصدر بفارق الأهداف فقط، عندما تم إلغاء الموسم الهولندى بسبب فيروس كورونا في عام 2020.

ويذكر أن آرنى سلوت، خلال مسيرته الكروية، لعب فى خط الوسط، ودافع عن ألوان ثلاثة أندية هولندية، وهي «إف سى زفوله – FC Zwolle» و«ناك بريدا «NAC Breda»، و«سبارتا روتردام Sparta Rotterdam»، واعتزل اللعب فى عام 2013.