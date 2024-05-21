على مسئولية اتحاد كرة القدم المصرى.. مباريات كأس مصر دور الـ32 بتقنية الـ«VAR»

استقر مجلس إدارة اتحاد كرة القدم المصرى، على إقامة مباريات دور الـ32 ببطولة كأس مصر موسم 2023 – 2024 ، بوجود تقنية الفيديو الـ«VAR» على عكس المواسم السابقة، حيث أن نظام التصنيف الذى وضعه رئيس لجنة الحكام فيتور بيريرا، حدد مجموعة من الحكام لإدارة مباريات الكأس وجميع هؤلاء الحكام حاصلون على رخصة الـ«VAR».

ومؤخرا،أعلن اتحاد الكرة عن مواعيد مباريات دور الـ32 بكاس مصر، وهى كالتالى: سيراميكا مع مكادى وسموحة مع لافيينا وزد مع الداخلية يوم الثلاثاء 28 مايو الجارى، المقاولون العرب مع الترسانة وطلائع الجيش مع بورفؤاد والأهلى مع الألومنيوم يوم الأربعاء 29 مايو الجارى، والمصرى مع جمهورية شبين والزمالك مع بروكسى والإسماعيلى مع القناة يوم الخميس 30 مايو.

فيما يقام البنك الأهلى مع بتروجت وبلدية المحلة مع الجونة وبيراميدز مع النصر والاتحاد مع أبو قير للأسمدة يوم الجمعة 31 مايو ، وفاركو مع الواسطى وإنبn مع النجوم وفيوتشر مع بترول أسيوط يوم السبت 1 يونيو المقبل.