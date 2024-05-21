وزير الشباب والرياضة: ليفربول أخطر بتواجد محمد صلاح فى معسكر «الفراعنة» المقبل

كشف وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحى، عن آخر تطورات موقف محمد صلاح قائد المنتخب الوطنى ونجم نادى ليفربول الإنجليزى، من الانضمام لمعسكر منتخب مصر المقبل، حيث من المقرر أن يُقام نهاية شهر مايو الجارى، استعدادًا لخوض مباراتى بوركينا فاسو وغينيا بيساو.

وقال وزير الرياضة فى تصريحات إعلامية: «نادى ليفربول الإنجليزى أخطر الاتحاد المصرى لكرة القدم، خلال الساعات القليلة الماضية بتواجد نجم منتخب مصر وجناح فريق ليفربول محمد صلاح فى معسكر منتخب مصر المقبل».

وأضاف الدكتور أشرف صبحى: «تم إخطار اتحاد الكرة بخطاب رسمى من النادى الإنجليزى، بتواجد الفرعون المصرى مع منتخب مصر فى مباراتيه المقبلتين، وسيتواجد محمد صلاح مع زملائه بشكل طبيعى خلال المعسكر المقبل».

ويستعد منتخب «الفراعنة» بقيادة حسام حسن، لخوض مباراتى بوركينا فاسو وغينيا بيساو، يومي 6 و10 يونيو المقبل، فى تصفيات أمم أفريقيا المؤهلة إلى نهائيات بطولة كأس العالم 2026.