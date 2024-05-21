زراعة النواب توصي بإتاحة مبيدات مكافحة النمل الأبيض للمواطنين بأسوان مجانا

ناقشت لجنة الزراعة والرى خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء، برئاسة النائب هشام الحصرى، رئيس اللجنة، طلب الإحاطة المقدم من النائبة ريهام عبد النبى، بشأن انتشار النمل الأبيض في جميع قرى ومراكز ومدن محافظة أسوان.

واستعرضت النائبة طلب الإحاطة، مشيرة إلى معاناة المزارعين بمراكز محافظة أسوان، من انتشار النمل الأبيض، وذلك في ضوء تراجع دور وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي في مجال المكافحة وصعوبة حصول الأهالي على مبيدات المكافحة مما أدى إلى انهيار الثروة العقارية بالمحافظة.

وبدوره عقب المهندس حسني عبدالستار أبو قوطه مدير مكافحة الآفات بمحافظة أسوان موضحاً أن حشرة النمل الأبيض تعيش في مستعمرات تتغذى على مادة السليلوز (الأخشاب والمفروشات) وتؤدي إلى انهيار الأبنية الخشبية.

وأضاف، قد أثر ارتفاع أسعار المبيدات وتقلص كمياتها على قدرة إدارات المكافحة والأهالي على مكافحة هذه الحشرة.

وقد أوضح الدكتور أحمد محمد رزق رئيس الإدارة المركزية لمكافحة الآفات مؤكداً على تراجع المخصصات المالية لمكافحة سوسة النخيل والنمل الأبيض إلى 800 ألف جنيه، الأمر الذى استلزم الأمر اللجوء إلى نقل المخصصات من بند لآخر.

وبدوره حذر النائب هشام الحصري من خطورة تداعيات انتشار آفة النمل الأبيض، مشيرًا إلى ضرورة سرعة التعامل معه ومواجهته.

وانتهت اللجنة إلى تشكيل لجنة من ممثلي الإدارة المركزية لمكافحة الآفات بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بالتنسيق مع محافظة أسوان لتحديد الاحتياجات المطلوبة من المبيدات اللازمة لمكافحة آفة النمل الأبيض وإتاحتها للمواطنين بالمجان للقضاء على هذه الآفة المدمرة.