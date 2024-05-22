وزارة العمل: ندوة عن مكافحة الإدمان بالإسماعيلية

نظمت مديرية العمل بمحافظة الإسماعيلية ، ندوة فى مجال مكافحة الإدمان بالتعاون مع صندوق مكافحة الإدمان والتعاطى، بمقر مديرية العمل ،6بمشاركة 6 من العاملين بجهاز مكافحه الادمان ، تناولت عدة موضوعات من بينها : أهمية التوعية بالآثار التي تترتب على الإدمان سواء داخل سوق العمل وعلى المجتمع بصفة عامة ، و أنواع المخدرات وصورها ، وآثارها المدمر على صحة المدمن نفسياً واجتماعياً وصحياً، وطرق علاجها عن طريق المستشفيات الحكومية ، وعرض قصة حقيقية لمدمن تم تعافيه من الإدمان بمساعدة صندوق الإدمان ، وتقديم أرقام هواتف الخدمة السريعة لأي مدمن يريد المساعدة فى الإقلاع عن الإدمان ، وذلك فى إطار جهود المديرية وأجهزتها فى القيام بمهامها المنوطة بها فى نشر التوعية والتثقيف بأهم القضايا المجتمعية ومخاطرها على الفرد والمجتمع وعلى العمل داخل المنشآت المختلفة ، وكيفية الوقاية منها بالتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية المتخصصة لخدمة أبناء المحافظة ..

وأوضح حسن رداد مدير مديرية العمل بالإسماعيلية ، فى تقريره للوزارة ، ان تلك الندوات تأتى فى ضوء تنفيذ توجيهات وزير العمل حسن شحاتة بالإهتمام بتوعية وتثقيف العاملين بمخاطر الادمان على الفرد والمجتمع ، وكذلك حول كافة القضايا المجتمعية التى تهم سوق العمل والعمال وتزيد من الإنتاج وتوفير مناخ عمل آمن ومستقر ، وأضاف مدير المديرية انه جرى تنظيم لقاء مع طلعت عبدالفتاح مدير البنك الاهلي فرع الثلاثينى و احمد سعيد مدير خدمة العملاء بالبنك ، لبحث أوجه التعاون بين المديرية والبنك لتيسر أعمال البنك وخدماته للموظفين بالمديرية.