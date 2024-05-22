غدًا.. انطلاق ملتقي شباب المصريين بالخارج لمواجهة الهجرة غير الشرعية وتأهيل الشباب لسوق العمل

ينطلق غدًا الخميس، ملتقى اتحاد شباب المصريين بالخارج برئاسة الدكتور محمود حسين، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، وذلك تحت عنوان “مكافحة الهجرة غير الشرعية وتأهيل الشباب المصري لسوق العمل الدولي”، والذي ينظمه الاتحاد بالتعاون مع بيوت الشباب تحت رعاية وزارتي الشباب والهجرة وذلك في الفترة من 23 لـ 26 مايو الجاري، في بيت شباب الإسماعيلية.

وأكد الدكتور محمود حسين، رئيس الاتحاد أن الملتقي يأتي في إطار خطة الدولة لمواجهة الهجرة الغير الشرعية وتماشيا مع توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالتزام مصر بمكافحة هذه الظاهرة حيث يسعي الاتحاد لدعم جهود القيادة السياسية التي نجحت في وقف تدفقات الهجرة من السواحل المصرية منذ عام 2016، فضلًا عن استضافة 9 ملايين أجنبي في مصر؛ يتمتعون بالخدمات الاجتماعية والصحية أسوة بالمصريين.

وأكد رئيس اتحاد شباب المصريين بالخارج؛ أن الملتقى سليقي الضوء على أهمية تأهيل وتدريب الشباب الراغب في الهجرة، وذلك من خلال إنشاء مراكز للتأهيل والتدريب للعمالة الراغبة في الهجرة بالتنسيق مع الدول المضيفة يتم فيها التدريب وفقاً لاحتياجات سوق العمل بتلك الدول، بالإضافة إلى وحدات تدريب متنقلة بالقرى الأكثر تصديراً للهجرة برعاية الوزارات المعنية والتعاون مع اتحاد شباب المصريين بالخارج.

كما سيركز الملتقى على احتياجات دول الخليج العربي و تدريب العمالة المصرية في المجالات المطلوبة بتلك الدول فضلًا عن عقد دورات تدريبية مجانية على المهن التي يتطلبها سوق العمل وتأهيلهم وتنمية مهاراتهم لدخول سوق العمل أو بدء مشروعاتهم الصغيرة والمتوسطة.

وأشاد الدكتور محمود حسين بالجهود التي تقدمها وزارتي الشباب والهجرة فى ملف الهجرة غير الشرعية، وما يمكن التعاون بين وزارات الشباب والهجره والعمل في إطار توجيهات القيادة السياسية بالارتقاء وتطوير وتأهيل العنصر البشري، بالإضافة إلى التوجيهات الرئاسية بدراسة الأسواق العربية والأوروبية وتعزيز فرص الهجرة الآمنة لهذه الأسواق للشباب المصري المؤهل، بهدف تحقيق المردود المجتمعي المنشود وزيادة فرص التأهيل والتدريب وريادة الأعمال للشباب.

من جانبه أشاد علاء خليل، أمين صندوق الاتحاد بالجهود الكبيرة التي تبذلها بيوت الشباب المصرية، التابعة لوزارة الشباب، بخدمة أبناء مصر سواء بالداخل أو الخارج، مؤكدًا: أن رئيس جمعية بيوت الشباب المصرية أشرف علي عثمان لا يتوانى عن تقديم كافة الدعم لاتحاد شباب المصريين بالخارج حيث يحظى الاتحاد بالدعم الكامل الذي يقدمه اللواء إيهاب نصير المدير التنفيذي لبيوت الشباب وإبراهيم عبدالعال مدير بيت شباب الإسماعيلية.

وأوضح أن ملتقى شباب المصريين بالخارج لمكافحة الهجرة غير الشرعية، يأتي تعزيزًا للدور القوى الذي تقوم به القيادة السياسة لمواجهة تلك الظاهرة، حيث يسعى الاتحاد لإطلاق حملة توعية للحد من مخاطر الهجرة غير الشرعية وتقديم المعلومات حول البدائل الممكنة وتسليط الضوء على مخاطر الهجرة غير الشرعية، وتتضمن حملة إعلامية وندوات توعية بالجامعات والمدارس.

فيما أكد محمد شحاتة عضو مجلس الإدارة المنسق العام للملتقى: أن ملتقى المصريين بالخارج بالإسماعيلية سيركز أيضًا على عرض نماذج للشباب الذي سافر للخارج عن طريق الهجرة غير الشرعية وما تعرض له ومن رافقه من مخاطر وذلك في إطار توعية الشباب بمدى الخطورة التي تحملها محاولات الهجرة غير الشرعية.

وأكد أن هناك عدد من الاقتراحات التي يوصى بها المتلقى منها إدراج الهجرة غير الشرعية في المقررات الدراسية للطلاب في المدارس لتوعية النشء بمدى خطورة الظاهرة فضلًا عن توعية الشباب بالفرص التمويلية والقروض الميسرة التي تمنحها الدولة والتي قد تساعدهم في تأسيس مشروعات صغيرة كبديل للهجرة غير الشرعية.

ومن جانبه قال أشرف عثمان رئيس بيوت الشباب المصرية: إن مشاركة بيوت الشباب في مؤتمر مواجهة الهجرة غير الشرعية يأتي في إطار دعم جهود الدولة في ظل حرص الجمهورية الجديدة على سلامة أبنائها، حيث تحرص القيادة السياسية على دعم الهجرة النظامية وتوفير البدائل الآمنة للهجرة غير الشرعية، من تأهيل وتدريب للشباب ودعم لجهود التدريب من أجل التوظيف.

وأكد رئيس بيوت الشباب أهمية تكاتف الجهود لدعم الشباب وتلبية طموحاتهم، حيث هناك العديد من النماذج التي نجحت في عمل مشروعات صغيرة ومتوسطة لتوفير فرص العمل لأنفسهم ولغيرهم من الشباب، مشيرا إلي أن مصر تزخر بالكثير من الفرص المتميزة التي يمكن للشباب أن يستثمروا فيها لتحقيق طموحاتهم، بدلا من المجازفة بحياتهم في رحلة المجهول.