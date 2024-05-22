اتصالات النواب توافق على موازنة البريد المصري بإجمالي 76 مليار و644 مليون جنيه

وافقت لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب برئاسة النائب أحمد بدوي بالاجماع علي مشروع قانونين بربط الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2024/2025 للهيئة القومية للبريد، بإجمالي 76 مليار و644 مليون جنيه، وبلغت جملة الاستخدامات الاستثمارية نحو 36 مليار و804 مليون جنيه خلال العام المالي الجديد 2024/25، وجملة الإيرادات 39 مليار و840 مليون جنيه.

وأكد الدكتور شريف فاروق، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد في نهاية الاجتماع؛ أنه تم إضافة 500 فرع ومكتب بريد في القري والنجوع والمجتمعات العمرانية الجديدة ومتواجدين في خدمه المصريين اينما كانوا كاشفاً عن خطة الهيئة القومية للبريد لتركيب 1000 مكنة ATM في العام المالي الجديد موكدا بان شبكة الصراف الالي في البريد من اكبر الشبكات في السوق المصري وسنظل في خدمتكم وخدمة المواطنين.

من جانبه شكر النائب أحمد بدوي رئيس لجنة الاتصالات بالبرلمان رئيس هيئة البريد وجميع المسئولين مؤكداً بأن قطاع البريد من أكثر القطاعات التي حققت معدلات نمو ومنظومة نجاح تدعو للفخر، مشيدًا بالتعاون المثمر بين الحكومه ممثلة في الهيئة القومية للبريد والبرلمان في تحقيق التكامل لصالح الوطن والمصريين.