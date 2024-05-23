الخطيب: أتمنى أن يتوج محمد صلاح بكأس أمم أفريقيا

أعرب رئيس النادى الأهلى، الكابتن محمود الخطيب، عن أمنيته بأن يُتوج قائد المنتخب الوطنى ونجم ليفربول الإنجليزي، اللاعب محمد صلاح، بكأس أمم أفريقيا مع الفراعنة.

وفى تصريحات مُتلفزة، قال محمود الخطيب: «محمد صلاح لاعب رائع جدا، يمتلك إمكانات فنية وبدينة هائلة، إنه لاعب محترف ويعرف كيف يقدم نفسه للعالم كله».

وأضاف الخطيب: «أعتقد أن ليفربول بتاريخه وجماهيره يأمل فى بقاء محمد صلاح، لقد فاز بالدورى الإنجليزى والألقاب الأوروبية، وأتمنى فى يوم من الأيام لـ محمد صلاح والمنتخب الوطنى أن يتوجا بلقب كأس الأمم الأفريقية».

أشار محمود الخطيب: «منتخب المغرب الشقيق، أعطانا جميعا حلم وطموح بالوصول للمراكز الأولى فى كرة القدم العالمية، المنتخبات العربية والإفريقية تمتلك العديد من المواهب وأساطير في كرة القدم».

وأختتم محمود الخطيب تصريحاته، قائلًا:” من خلال الإعداد والاحتكاك الجيد تستطيع المنتخبات العربية والإفريقية الوصول إلى مراحل متقدمة للغاية فى كأس العالم، لقد أثبت منتخب المغرب للعالم كله قدرته على تحقيق ذلك، وأتمنى فى المستقبل القريب للمنتخبات العربية والإفريقية الوصول للمباراة النهائية فى كأس العالم».